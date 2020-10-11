Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Россия — Турция: в составе россиян шесть изменений

20:28
Теги:

Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Турции. Главный тренер россиян Станислав Черчесов произвел шесть изменений по сравнению с предыдущей игрой со Швецией: с первых минут на поле выйдут вратарь Антон Шунин, защитники Андрей Семенов и Мариу Фернандес, хавбеки Роман Зобнин, Алексей Ионов и Далер Кузяев.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Шунин — Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков — Зобнин, Оздоев — Ионов, Антон Миранчук, Кузяев — Дзюба. Запасные — Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.

Трансляция матча Россия — Турция

Опрос

проголосовало: 6395
Все опросы
Как закончится матч Лиги наций Россия — Турция?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир