Россия — Турция: состав гостей
Стал известен состав сборной Турции на матч Лиги наций против России.
С первых минут на поле появятся: Мерт Гюнок, Зеки Челик, Демирал, Озан Кабак, Умут Мераш, Озан Туфан, Махмут Текдемир, Кенан Караман, Эфеджан Караджа, Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз.
Запасные — Гекхан Аккан, Угуржан Чакыр, Хасан Али Калдырым, Чаглар Сеюнджю, Окай Йокушлу, Ченгиз Юндер, Дорукхан Текез, Юсуф Языджы, Энеш Юнал, Сангаре, Эмре Кылынч, Абдюлкадир Эмюр.
Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.