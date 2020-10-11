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Россия — Турция: состав гостей

20:45

Стал известен состав сборной Турции на матч Лиги наций против России.

С первых минут на поле появятся: Мерт Гюнок, Зеки Челик, Демирал, Озан Кабак, Умут Мераш, Озан Туфан, Махмут Текдемир, Кенан Караман, Эфеджан Караджа, Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз.

Запасные — Гекхан Аккан, Угуржан Чакыр, Хасан Али Калдырым, Чаглар Сеюнджю, Окай Йокушлу, Ченгиз Юндер, Дорукхан Текез, Юсуф Языджы, Энеш Юнал, Сангаре, Эмре Кылынч, Абдюлкадир Эмюр.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Россия — Турция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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