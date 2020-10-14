Россия сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций

Сборная России в домашнем матче Лиги наций сыграла вничью с Венгрией (0:0). В середине второго тайма мяч после удара Алексея Ионова попал в перекладину.

Россия лидирует в своей группе с 8 очками, Венгрия с 7 — вторая.

Ранее в октябре Россия в товарищеском матче проиграла Швеции (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.

В ноябре сборная России проведет три гостевых матча: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в Лиге наций — с Турцией (15 ноября) и с Сербией (18 ноября).

Лига наций В. Группа 3

Россия — Венгрия — 0:0

Россия: Шунин, Смольников, Кудряшов, Семенов, Жирков (Караваев, 67), Ионов (Газинский, 67), Оздоев (Соболев, 81), Зобнин, Миранчук (Бакаев, 55), Кузяев (Мостовой, 55), Дзюба.

Венгрия: Дибус, Салаи, Орбан, Ботка, Него, Шигер, Кальмар (Шафер, 77), Газдаг (Надь, 46), Холендер (Фиола, 46), Николич (Варга, 61), Солои (Кеньвеш, 83).

Предупреждения: Ботка, 25. Оздоев, 35. Кудряшов, 63. Фиола, 71. Салаи, 87.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

14 октября. Москва. Стадион «Динамо».