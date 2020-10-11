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Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

23:34
11 октября. Москва. Россия — Турция. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 октября. Москва. Россия — Турция. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России в домашнем матче Лиги наций сыграла вничью с Турцией (1:1). В первом тайме отличился полузащитник хозяев Антон Миранчук, во втором — нападающий гостей Кенан Караман.

Россия (7 очков) после трех туров лидирует в своей группе.

В среду, 14 октября, Россия примет Венгрию, которая в воскресенье в гостях обыграла Сербию (1:0).

Лига наций В. Группа 3

Россия — Турция — 1:1 (1:0)

Голы: Миранчук, 28 (1:0). Кенан Караман, 62 (1:1).

Россия: Шунин, Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков, Ионов (Мостовой, 70. Фомин, 90), Оздоев, Зобнин, Миранчук (Газинский, 70), Кузяев (Черышев, 59), Дзюба.

Турция: Гюнок, Зеки Челик, Мерих Демирал, Озан Кабак, Умут Мераш, Эфеджан Караджа (Дженгиз Юндер, 46), Озан, Махмут Текдемир (Окай Йокушлу, 80), Кенан Караман (Абдюлкадир Омюр, 81), Хакан Чалханоглу (Юсуф Языджи, 90+2), Бурак Йылмаз (Энес Унал, 90+3).

Предупреждения: Махмут Текдемир, 27. Семенов, 40. Дженгиз Юндер, 49. Озан Кабак, 74. Хакан Чалханоглу, 84.

Судьи: Юг. Жунич, Кордеж (все — Словения).

11 октября. Москва. Стадион «Динамо».

Россия — Турция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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