Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций
Сборная России в домашнем матче Лиги наций сыграла вничью с Турцией (1:1). В первом тайме отличился полузащитник хозяев Антон Миранчук, во втором — нападающий гостей Кенан Караман.
Россия (7 очков) после трех туров лидирует в своей группе.
В среду, 14 октября, Россия примет Венгрию, которая в воскресенье в гостях обыграла Сербию (1:0).
Лига наций В. Группа 3
Голы: Миранчук, 28 (1:0). Кенан Караман, 62 (1:1).
Россия: Шунин, Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков, Ионов (Мостовой, 70. Фомин, 90), Оздоев, Зобнин, Миранчук (Газинский, 70), Кузяев (Черышев, 59), Дзюба.
Турция: Гюнок, Зеки Челик, Мерих Демирал, Озан Кабак, Умут Мераш, Эфеджан Караджа (Дженгиз Юндер, 46), Озан, Махмут Текдемир (Окай Йокушлу, 80), Кенан Караман (Абдюлкадир Омюр, 81), Хакан Чалханоглу (Юсуф Языджи, 90+2), Бурак Йылмаз (Энес Унал, 90+3).
Предупреждения: Махмут Текдемир, 27. Семенов, 40. Дженгиз Юндер, 49. Озан Кабак, 74. Хакан Чалханоглу, 84.
Судьи: Юг. Жунич, Кордеж (все — Словения).
11 октября. Москва. Стадион «Динамо».
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