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Россия сыграет с Венгрией в красной форме

14:22
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Сборная России в матче 2-го тура Лиги наций сыграет с Венгрией в красной форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Вратарский комплект будет синим с голубыми вставками.

Матч Венгрия — России состоится в воскресенье, 6 сентября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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