Россия сыграет с Венгрией в красной форме

Сборная России в матче 2-го тура Лиги наций сыграет с Венгрией в красной форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Вратарский комплект будет синим с голубыми вставками.

Матч Венгрия — России состоится в воскресенье, 6 сентября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи