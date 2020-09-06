Россия сыграет с Венгрией в красной форме
14:22
Сборная России в матче 2-го тура Лиги наций сыграет с Венгрией в красной форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Вратарский комплект будет синим с голубыми вставками.
Матч Венгрия — России состоится в воскресенье, 6 сентября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
Сыграем против Венгрии в красной форме! #ВенгрияРоссия pic.twitter.com/yUzcFGTfOQ— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020
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