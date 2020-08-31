Россия — Сербия: матч обслужит судейская бригада из Шотландии
12:03
Стали известны судьи на матч Лиги наций между Россией и Сербией.
Вся бригада из Шотландии. Главным арбитром встречи назначен Уильям Коллам. Ассистенты на линии — Френсис Коннор и Дэвид МакГичи. Резервный судья — Джон Битон.
В 2020 году Коллам отработал на двух матчах Лиги Европы главным арбитром, еще трижды был резервным арбитром.
Матч Россия — Сербия пройдет 3 сентября на «ВТБ Арене» и начнется в 21:45 мск.
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