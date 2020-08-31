3 сентября сборная России сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21.45 (мск).

Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Венгрией.

Следить за матчем Россия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Сербия