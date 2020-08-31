Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Россия — Сербия: где покажут прямую трансляцию матча

18:30
Теги:

3 сентября сборная России сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21.45 (мск).

Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Венгрией.

Следить за матчем Россия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Сербия

Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12963
Все опросы
Первый состав сборной России в 2020 году: что вас удивило больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир