Россия — Сербия: где покажут прямую трансляцию матча
18:30
3 сентября сборная России сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21.45 (мск).
Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Венгрией.
Следить за матчем Россия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
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