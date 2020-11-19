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Россия провела худший тайм в истории

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В матче против Сербии в шестом туре Лиги наций сборная России проиграла первый тайм со счетом 0:4. Это худший результат в истории команды.

Пять раз россияне уходили на перерыв при счете 0:3. Случалось подобное в трех товарищеских матчах, прошлогодней встрече с Бельгией отборе к Евро-2020 и игре с Португалией в отборе в ЧМ-2006. Причем 14 лет назад команда Георгия Ярцева в каждом из таймов уступила с разницей в три мяча . (Кирилл Бурдаков)

Таймы, которые сборная России проиграла с крупным счетом

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

Тайм

Счет

Итог

18.11.2020

ЛН

Станислав Черчесов

Сербия (г)

1-й

0:4

?

18.11.1998

ТМ

Анатолий Бышовец

Бразилия (г)

1-й

0:3

1:5

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г)

1-й

0:3

1:4

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г)

1-й

0:3

1:7

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г)

2-й

1:4

1:7

07.02.2007

ТМ

Гус Хиддинк

Голландия (г)

2-й

1:4

1:4

17.11.2015

ТМ

Леонид Слуцкий

Хорватия (д)

2-й

0:3

1:3

16.11.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Германия (г)

1-й

0:3

0:3

16.11.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (г)

1-й

0:3

1:4

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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