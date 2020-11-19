Россия провела худший тайм в истории

В матче против Сербии в шестом туре Лиги наций сборная России проиграла первый тайм со счетом 0:4. Это худший результат в истории команды.

Пять раз россияне уходили на перерыв при счете 0:3. Случалось подобное в трех товарищеских матчах, прошлогодней встрече с Бельгией отборе к Евро-2020 и игре с Португалией в отборе в ЧМ-2006. Причем 14 лет назад команда Георгия Ярцева в каждом из таймов уступила с разницей в три мяча . (Кирилл Бурдаков)

Таймы, которые сборная России проиграла с крупным счетом