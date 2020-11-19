Россия провела худший тайм в истории
В матче против Сербии в шестом туре Лиги наций сборная России проиграла первый тайм со счетом 0:4. Это худший результат в истории команды.
Пять раз россияне уходили на перерыв при счете 0:3. Случалось подобное в трех товарищеских матчах, прошлогодней встрече с Бельгией отборе к Евро-2020 и игре с Португалией в отборе в ЧМ-2006. Причем 14 лет назад команда Георгия Ярцева в каждом из таймов уступила с разницей в три мяча . (Кирилл Бурдаков)
Таймы, которые сборная России проиграла с крупным счетом
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
Тайм
|
Счет
|
Итог
|
18.11.2020
|
ЛН
|
Станислав Черчесов
|
Сербия (г)
|
1-й
|
0:4
|
?
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Анатолий Бышовец
|
Бразилия (г)
|
1-й
|
0:3
|
1:5
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г)
|
1-й
|
0:3
|
1:4
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г)
|
1-й
|
0:3
|
1:7
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г)
|
2-й
|
1:4
|
1:7
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Голландия (г)
|
2-й
|
1:4
|
1:4
|
17.11.2015
|
ТМ
|
Леонид Слуцкий
|
Хорватия (д)
|
2-й
|
0:3
|
1:3
|
16.11.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Германия (г)
|
1-й
|
0:3
|
0:3
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (г)
|
1-й
|
0:3
|
1:4
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