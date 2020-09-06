Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Россия победила Венгрию в Лиге наций, чуть не растеряв преимущество в три мяча

20:48
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Россияне одержали вторую победу в Лиге наций. Фото Reuters
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Россияне одержали вторую победу в Лиге наций. Фото Reuters
Теги:

Сборная России в гостевом матче Лиги наций обыграла Венгрию (3:2). У россиян отличились полузащитники Антон Миранчук и Магомед Оздоев и защитник Мариу Фернандес, у венгров — хавбек Роланд Шоллои и нападающий Неманья Николич.

Венгрия — Россия: все голы матча

Для команды Станислава Черчесова это вторая победа в Лиге наций после успеха в игре против Сербии (3:1).

В октябре россиян ждет товарищеский матч против Швеции (в гостях 8 октября) и две домашние игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Лига наций В. Группа 3

Венгрия — Россия — 2:3 (0:2)

Голы: Миранчук, 15 (0:1). Оздоев, 34 (0:2). Мариу Фернандес, 46 (0:3). Шоллои, 62 (1:3). Николич, 70 (2:3).

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ланг, Салаи, Беше, Надь, Шигер (Кальмар, 46), Собослои (Чери, 82), Шоллои, Холендер, Солои (Николич, 67).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Ионов (Караваев, 75), Дзюба, Кузяев (Жирков, 57).

Предупреждения: Зобнин, 25. Шигер, 42.

Судьи: Мариани. Биндони, Тегони (все — Италия).

6 сентября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2456
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Венгрией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир