Россия победила Венгрию в Лиге наций, чуть не растеряв преимущество в три мяча

Сборная России в гостевом матче Лиги наций обыграла Венгрию (3:2). У россиян отличились полузащитники Антон Миранчук и Магомед Оздоев и защитник Мариу Фернандес, у венгров — хавбек Роланд Шоллои и нападающий Неманья Николич.

Венгрия — Россия: все голы матча

Для команды Станислава Черчесова это вторая победа в Лиге наций после успеха в игре против Сербии (3:1).

В октябре россиян ждет товарищеский матч против Швеции (в гостях 8 октября) и две домашние игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Лига наций В. Группа 3

Венгрия — Россия — 2:3 (0:2)

Голы: Миранчук, 15 (0:1). Оздоев, 34 (0:2). Мариу Фернандес, 46 (0:3). Шоллои, 62 (1:3). Николич, 70 (2:3).

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ланг, Салаи, Беше, Надь, Шигер (Кальмар, 46), Собослои (Чери, 82), Шоллои, Холендер, Солои (Николич, 67).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Ионов (Караваев, 75), Дзюба, Кузяев (Жирков, 57).

Предупреждения: Зобнин, 25. Шигер, 42.

Судьи: Мариани. Биндони, Тегони (все — Италия).

6 сентября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».