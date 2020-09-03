Россия победила Сербию в Лиге наций

Сборная России в домашнем матче Лиги наций обыграла Сербию (3:1).

Дубль сделал Артем Дзюба, еще один мяч забил Вячеслав Караваев. У сербов отличился нападающий Александр Митрович.

Россия — Сербия: все голы матча

В воскресенье россиянам предстоит гостевая встреча с Венгрией.

Лига наций В

Россия — Сербия — 3:1 (0:0)

Голы: Дзюба, 48 — с пенальти (1:0). Караваев, 69 (2:0). А.Митрович, 78 (2:1). Дзюба, 81 (3:1).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов (Нойштедтер, 77), Караваев, Ионов, Зобнин, Оздоев, Бакаев (Миранчук, 68), Жирков (Кузяев, 80), Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Ник.Максимович, Павлович (Коларов, 64), Лазович, Гудель, Нем.Максимович (Ляич, 85), Тадич, Милинкович-Савич (Джуричич, 65), Костич, А.Митрович.

Предупреждения: Павлович, 46. Ник.Максимович, 57.

Судьи: Коллам. Коннор, Макгичи (все — Шотландия).

3 сентября. Москва. Стадион «Динамо».