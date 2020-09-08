Роналду забил 100-й гол за сборную. До мирового рекорда — девять мячей
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в составе национальной команды, отличившись в первом тайме матча второго тура Лиги наций с Швецией.
Таким образом, 35-летний нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось преодолеть эту отметку. Рекордсмен по количеству голов за сборную — иранец Али Даеи, на счету которого 109 мячей. (Денис Аль-Юсифи)
Лучшие бомбардиры национальных сборных:
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Игры
|
Голы
|
Али Даеи
|
Иран
|
1993-2006
|
149
|
109
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
165
|
100
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия
|
1945-1956
|
85*
|
84
|
Годфри Читалу
|
Замбия
|
1968-1980
|
111
|
79
|
Хусейн Саид
|
Ирак
|
1977-1990
|
137
|
78
|
Пеле
|
Бразилия
|
1957-1971
|
92
|
77
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
Кунисиге Камамото
|
Япония
|
1964-1977
|
76
|
75
|
Башар Абдулла
|
Кувейт
|
1996-2007
|
134
|
75
|
Сунил Чхетри
|
Индия
|
2005-н.в.
|
115
|
72
*Ференц Пушкаш также провел четыре матча за сборную Испании, в которых не смог отличиться.