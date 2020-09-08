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Роналду забил 100-й гол за сборную. До мирового рекорда — девять мячей

22:38
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в составе национальной команды, отличившись в первом тайме матча второго тура Лиги наций с Швецией.

Таким образом, 35-летний нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось преодолеть эту отметку. Рекордсмен по количеству голов за сборную — иранец Али Даеи, на счету которого 109 мячей. (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие бомбардиры национальных сборных:

Игрок

Страна

Годы

Игры

Голы

Али Даеи

Иран

1993-2006

149

109

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

165

100

Ференц Пушкаш

Венгрия

1945-1956

85*

84

Годфри Читалу

Замбия

1968-1980

111

79

Хусейн Саид

Ирак

1977-1990

137

78

Пеле

Бразилия

1957-1971

92

77

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Кунисиге Камамото

Япония

1964-1977

76

75

Башар Абдулла

Кувейт

1996-2007

134

75

Сунил Чхетри

Индия

2005-н.в.

115

72

*Ференц Пушкаш также провел четыре матча за сборную Испании, в которых не смог отличиться.

Швеция — Португалия

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