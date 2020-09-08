Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в составе национальной команды, отличившись в первом тайме матча второго тура Лиги наций с Швецией.

Таким образом, 35-летний нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось преодолеть эту отметку. Рекордсмен по количеству голов за сборную — иранец Али Даеи, на счету которого 109 мячей. (Денис Аль-Юсифи)

As? ha marcado Ronaldo su 100? gol con Portugal ?? pic.twitter.com/XDQj7q6m4O — Lassana (@_Lassana_) September 8, 2020

Лучшие бомбардиры национальных сборных:

Игрок Страна Годы Игры Голы Али Даеи Иран 1993-2006 149 109 Криштиану Роналду Португалия 2003-н.в. 165 100 Ференц Пушкаш Венгрия 1945-1956 85* 84 Годфри Читалу Замбия 1968-1980 111 79 Хусейн Саид Ирак 1977-1990 137 78 Пеле Бразилия 1957-1971 92 77 Шандор Кочиш Венгрия 1948-1956 68 75 Кунисиге Камамото Япония 1964-1977 76 75 Башар Абдулла Кувейт 1996-2007 134 75 Сунил Чхетри Индия 2005-н.в. 115 72

*Ференц Пушкаш также провел четыре матча за сборную Испании, в которых не смог отличиться.