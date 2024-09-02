Роналду вызвали в сборную Португалии на сентябрьские матчи Лиги наций

Сборная Португалии назвала состав на сентябрьские матчи Лиги наций.

Вызов в национальную команду получил 39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Силва («Бетис», Испания);

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Челси», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тьягу Сантуш («Лилль», Франция), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия);

Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария», Германия), Жоау Невеш («ПСЖ», Франция), Витинья («ПСЖ», Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Жоау Феликс («Челси», Англия), Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш (оба — «Спортинг»);

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан», Италия), Джовани Кенда («Спортинг»), Педру Нету («Челси», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия).

Сборная Португалии сыграет против Хорватии (5 сентября) и Шотландии (8 сентября). Также в группе с португальцами сыграет сборная Польши.