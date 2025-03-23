Роналду — о матче с Данией: «Сборная Португалии будет бороться изо всех сил»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги наций против Дании.

«Завтра нас на поле будет не просто 11 человек, мы — сила целой страны. Мы будем бороться изо всех сил, чтобы двигаться вперед. Вместе!» — написал Роналду в соцсетях.

Матч Португалия — Дания пройдет 23 марта в Лиссабоне и начнется в 23:45 мск. Первая встреча завершилась победой датчан со счетом 1:0.