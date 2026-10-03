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Роналду поддержал критику Мелу в адрес игроков сборной Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду лайкнул видео в социальной сети, на котором экс-полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мелу критикует игроков сборной Португалии.

«Они не относятся к Роналду так, как аргентинские игроки относятся к Месси. Ни один из них и близко не стоит с Криштиану», — сказал Мелу.

В среду, 30 сентября, главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду пропустит матч против сборной Дании 1 октября. После этого форвард объявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии, и пообещал в свое время рассказать правду о причинах ухода. Жезуш и глава федерации футбола Португалии Педру Проэнса в аэропорту Копенгагена пытались убедить игрока передумать, но получили отказ.

В четверг, 1 октября, Португалия обыграла Данию (4:2) в первом матче после ухода Роналду.

Криштиану Роналду.Публичные извинения Жезуша или дисквалификация Роналду. Пожар в сборной Португалии продолжается

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Криштиану Роналду
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