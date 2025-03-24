Футбол
24 марта, 04:11

Роналду — первый футболист в истории, забивавший за сборную 22 года подряд

Сергей Разин
корреспондент
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в ответном матче четвертьфинала Лиги наций против Дании (5:2).

Таким образом, 40-летний португалец забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную. Роналду стал первым игроком, который забивал за национальную команду на протяжении 22 лет подряд.

Португальцы победили датчан со счетом 5:3 по сумме двух встреч и вышли в полуфинал Лиги наций, в котором сыграют против Германии.

  • serkonol

    нужно продолжить список. 10 из 136 слишком мало!!!

    24.03.2025

  • spartsmen

    Корректоров нет, тексты никто не вычитывает...

    24.03.2025

  • Orengrad

    36. 15.08.12: товарищеский - Панама 2:0 (д), 51-я минута 62. 07.10.16: квалификация ЧМ - Андорра 6:0 (д), 2-я минута 63. 07.10.16: квалификация ЧМ - Андорра 6:0 (д), 4-я минута 64. 07.10.16: квалификация ЧМ - Андорра 6:0 (д), 47-я минута 65. 07.10.16: квалификация ЧМ - Андорра 6:0 (д), 68-я минута 76. 31.08.17: квалификация ЧМ - Фарерские острова 5:1 (д), 3-я минута 77. 31.08.17: квалификация ЧМ - Фарерские острова 5:1 (д), 29-я минута 78. 31.08.17: квалификация ЧМ - Фарерские острова 5:1 (д), 64-я минута 119. 23.03.23: квалификация ЕВРО - Лихтенштейн 4:0 (д), 51-я минута 120. 23.03.23: квалификация ЕВРО - Лихтенштейн 4:0 (д), 63-я минута

    24.03.2025

  • Orengrad

    22 гола подряд??? У вас там редактор запил или что?

    24.03.2025

  • Бананоид

    Роналду забивал Гренаде? вот и думай теперь кто великий)))

    24.03.2025

  • Supreme77

    А у нас Дзюба крутой.

    24.03.2025

