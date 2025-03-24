Роналду — первый футболист в истории, забивавший за сборную 22 года подряд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в ответном матче четвертьфинала Лиги наций против Дании (5:2).

Таким образом, 40-летний португалец забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную. Роналду стал первым игроком, который забивал за национальную команду на протяжении 22 лет подряд.

Португальцы победили датчан со счетом 5:3 по сумме двух встреч и вышли в полуфинал Лиги наций, в котором сыграют против Германии.