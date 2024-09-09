Роналду забил 48 сборным — это рекорд среди футболистов

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 2-го тура Лиги наций с Шотландией (2:1).

39-летний португалец впервые в карьере забил шотландцем Это 48-я сборная, которой Роналду забил гол, что является рекордом среди всех игроков. Больше всего голов у Роналду в ворота Люксембурга (11), Швеции и Литве он забил по 7 мячей.

Португалия с 6 очками занимает первое место в группе 1 лиги А. Шотландия без очков на последней строчке.