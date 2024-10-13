Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 01:02

Роналду остановил стюарда и сфотографировался с выбежавшим на поле фанатом

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду с фанатом.
Фото Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сфотографировался с фанатом, который выбежал на поле во время матча Лиги наций против Португалии (3:1).

На 63-й минуте, когда 39-летнего португальца меняли Диогу Жоту, на боле выбежал болельщик, чтобы сделать селфи с кумиром, стюарды попытались задержать нарушителя, но Криштиану их остановил и сделал снимок с фанатом. После этого болельщика увели с поля в подтрибунное помещение.

В этом матче Роналду на 37-й минуте забил гол, который стал победным для португальцев. Для него этот забитый мяч стал 906-м за карьеру в матчах за клуб и сборную.

Футболисты сборной Португалии празднуют гол Криштиану Роналду в&nbsp;ворота сборной Польши. Новый рекорд Роналду, Испания дожала Данию, Эракович и Зделар помогли Сербии выиграть
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Читайте также
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
В Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Блогер Литвин устроил драку во время футбольного матча
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
Популярное видео
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости