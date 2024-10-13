Роналду остановил стюарда и сфотографировался с выбежавшим на поле фанатом

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сфотографировался с фанатом, который выбежал на поле во время матча Лиги наций против Португалии (3:1).

На 63-й минуте, когда 39-летнего португальца меняли Диогу Жоту, на боле выбежал болельщик, чтобы сделать селфи с кумиром, стюарды попытались задержать нарушителя, но Криштиану их остановил и сделал снимок с фанатом. После этого болельщика увели с поля в подтрибунное помещение.

В этом матче Роналду на 37-й минуте забил гол, который стал победным для португальцев. Для него этот забитый мяч стал 906-м за карьеру в матчах за клуб и сборную.