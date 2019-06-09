Роналду остановил автобус для фото с юным болельщиком, который болен лейкемией

Форвард сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с юным болельщиком. Ради этого он остановил автобус национальной команды.

Как информирует португальское издание A Bola, мальчик стоял с плакатом, на котором было написано "Криштиану Роналду, обними меня". Футболист выполнил его просьбу, остановив автобус ради этого.

11-летний Эдуарду, как указывает источник, болен лейкемией. Сегодня сборная Португалии сыграет со сборной Голландии в финале Лиги наций. Начало в 21.45 по московскому времени.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.

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