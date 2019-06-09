00:11 | Футбол — Лига наций

Роналду остановил автобус для фото с юным болельщиком, который болен лейкемией

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Форвард сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с юным болельщиком. Ради этого он остановил автобус национальной команды.

Как информирует португальское издание A Bola, мальчик стоял с плакатом, на котором было написано "Криштиану Роналду, обними меня". Футболист выполнил его просьбу, остановив автобус ради этого.

11-летний Эдуарду, как указывает источник, болен лейкемией. Сегодня сборная Португалии сыграет со сборной Голландии в финале Лиги наций. Начало в 21.45 по московскому времени.

 

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https://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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