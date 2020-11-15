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Роналду ни разу не забивал Франции. Это его худшая серия

08:38
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить гол в матче Лиги Наций против Франции (0:1).

Для Роналду это была шестая встреча с французами. Форвард ни разу не смог отличиться ни в одном матче против этой команды. Это самая длинная серия без голов в матчах против одного соперника для Роналду за всю карьеру, как международную, так и клубную.

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