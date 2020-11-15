Роналду ни разу не забивал Франции. Это его худшая серия
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить гол в матче Лиги Наций против Франции (0:1).
Для Роналду это была шестая встреча с французами. Форвард ни разу не смог отличиться ни в одном матче против этой команды. Это самая длинная серия без голов в матчах против одного соперника для Роналду за всю карьеру, как международную, так и клубную.
6 — Cristiano Ronaldo has never scored in 6 games against France, the opponent he has faced the most in his club and international career without scoring. Complex. #PORFRA pic.twitter.com/4FMDOXXLjl— OptaJean (@OptaJean) November 14, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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