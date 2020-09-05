Роналду не сыграет против Хорватии из-за укуса пчелы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участия в матче сборной Португалии против Хорватии, сообщает Football Italia. Форварда укусила пчела в правую ногу, и на ней началась инфекция.

Из-за укуса португалец не тренировался несколько дней.

— Соммневаюсь, что он будет в порядке, — сказал главный тренер сборной Фернанду Сантуш. — Он хорошо тренировался, но в среду один из пальцев на ноге покраснел. Надо подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займет выздоровление.