Роналду не собирается пропускать финальную часть Лиги наций

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что не будет пропускать финальную часть Лиги наций, которая пройдет в его стране. Форвард, завоевавший чемпионский титул в Италии с "Ювентусом", отметил, что длительный сезон не станет для него помехой.

– Лига наций – прекрасный турнир, трофей будет разыгрываться в нашей стране, поэтому я хочу быть здоровым, готовым физически и психологически. Я помогу своей команде, – цитирует A Bola Роналду.

5 июня в финальной части Лиги наций Португалия сыграет со Швейцарией, а на следующий день Англия встретится с Голландией. Финал турнира назначен на 9 июня.