Роналду нацелен на мировой рекорд по голам за сборные

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Швецией в Лиге наций признался, что хочет установить мировой рекорд. В этой встрече португалец забил 100 и 101 голы за национальную команду. Автором мирового рекорда по голам за сборную является Али Даеи, забивший за Иран 109 мячей.

— Мне удалось преодолеть этот рубеж в 100 голов, а теперь пора побить и рекорд (109), — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. — Все будет шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем.