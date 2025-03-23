Роналду: «Если не забью Дании, но Португалия победит — вернусь домой счастливым»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о важности ответного матча 1/4 финала Лиги наций против Дании.

«Я, как всегда, буду защищать цвета Португалии до смерти. И поэтому, если завтра я не забью, но команда победит, я вернусь домой счастливым, потому что я знаю, что это футбол, это моя жизнь.

Время от времени все идет не так, как мы хотим. Это часть нашей работы — двигаться дальше, вставать, продолжать работать и продолжать думать, что мы станем лучше, будем играть лучше и победим» — сказал Роналду на пресс-конференции.

Матч Португалия — Дания пройдет 23 марта в Лиссабоне и начнется в 23:45 мск. Первая встреча завершилась победой датчан со счетом 1:0.