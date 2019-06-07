Роналд Куман: "Сборной Голландии еще есть над чем работать"

Тренер сборной Голландии​ Роналд Куман после победы над Англией в 1/2 финала Лиги наций (3:1) отметил, что еще есть на чем работать. Также он считает, что Френки де Йонга заслуженно признали лучшим игроком встречи.

- Нам еще есть над чем работать, - цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. - Всегда есть что улучшить, но мы на правильном пути. У нас в команде много талантов, есть два игрока, которые недавно победили в Лиге чемпионов, и их опыт крайне важен.

Слышал, де Йонга выбрали игроком матча - это заслуженно. Люди всегда обращают внимание, как он работает с мячом. Но есть и другая сторона - его игра в защите. Он выигрывает очень много мячей.

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