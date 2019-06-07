Роналд Куман: "Промес сделал именно то, на что я рассчитывал"

Тренер сборной Голландии​ Роналд Куман после победы над Англией в 1/2 финала Лиги наций (3:1) отметил, что голландцы заслужили этот результат. По его мнению, сделанные замены оказались удачными.

- Мы контролировали матч, хотя часто сваливались на фланги, несмотря на то, что могли больше создать соперникам проблемы именно через центр, - цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. - Они вышли вперед, но мы сохраняли спокойствие и, не считая момента Санчо, достаточно уверенно вели игру. Я думаю, что мы заслужили победу.

Мне показалось, что Швейцария была лучше в первом полуфинале, но Криштиану Роналду снова доказал, что он невероятный игрок. Нам нужно держать мяч в матче против Португалии. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет нам сделать.

Наши замены оказались очень удачными. Преппер помог контролировать мяч, а Донни и Квинси сделали именно то, на что я рассчитывал. Мы обыграли Германию, Францию, а теперь четвертую команду мира - это показывает наш прогресс. Мы еще не играли в полуфиналах и финалах, для нас это что-то новое, но мы двигается шаг за шагом.

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