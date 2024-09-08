Куман — о разгроме Боснии и Герцеговины: «Нидерланды могли забить и больше»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины (5:2) в матче 1-го тура Лиги наций.

«Мы много владели мячом, держали игру под контролем. Футболисты хорошо играли между линиями, и мы создали много моментов. На самом деле наша команда могла забить и больше, но если забиваешь 5, нельзя быть недовольным», — приводит слова Кумана УЕФА.

10 сентября Нидерланды в Амстердаме сыграют против сборной Германии. В группе 3 дивизиона А Лиги наций эти национальные команды делят первое место, набрав по 3 балла.