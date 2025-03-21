Футбол
21 марта, 04:15

Куман: «Немного грустно, когда пропускаешь под конец»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роналд Куман.
Фото AFP

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Испанией (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Это немного грустно, когда пропускаешь под конец. Не думаю, что мы такого заслуживали. Но понимаешь, когда играешь вдесятером, что будет тяжело. Как мы играли, как боролись — все это было очень хорошо. Мы осмелились перенести в Испанию решение исхода этого противостояния. И были сильнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

Ответная игра состоится в Испании в воскресенье, 23 марта. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Роналд Куман
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
