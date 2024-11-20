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Сегодня, 05:13

Куман: «Если у сборной Нидерландов все в строю, то мы являемся серьезной силой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче Лиги наций.

«В марте нам предстоит сыграть в плей-офф, а своего соперника мы узнаем уже в пятницу. Если у нас все в строю, то мы являемся серьезной силой. Вы сами могли у этом убедиться на чемпионате Европы. Сейчас же мы с нетерпением ждем четвертьфинала», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

Нидерландская команда набрала 9 очков и заняла 2-е место в группе, выйдя в плей-офф Лиги наций. Боснийцы с 2 очками стали последними и вылетели в Лигу В.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна
Источник: Официальный сайт УЕФА
Роналд Куман
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
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