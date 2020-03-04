Роналд Куман: «Группа у Голландии могла быть и тяжелее»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман признался, что его команде могла достаться сложнее группа в Лиге наций. Голландцы сыграют с Италией, Боснией и Герцеговиной, Польшей.

— Группа могла быть и тяжелее, — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. — Приятно, что сыграем против Италии, с которой давненько не встречались. Если бы выпала Германия или Франция, то ощущения были бы другие.

Против Италии, конечно, будет очень трудно, но до наступления этих игр еще многое может произойти. Немного странные ощущения, поскольку сперва еще надо сыграть чемпионат Европы. Начнем подготовку, и тогда все будет видно.