Роман Зобнин: «Всю игру с Венгрией владели преимуществом, результатом немного разочарованы»
Полузащитник сборной России Роман Зобнин посетовал на реализацию в матче Лиги наций против Венгрии (0:0).
— Потеряли два очка. Всю игру владели преимуществом, создавали моменты, — сказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной. — Не удалось забить, поэтому немножко разочарованы.
Первый тайм нам трудно давался, первые 15-20 минут. Нужно было входить в игру. Во втором тайме игру убыстрили, стали больше моментов создавать. В плане физики все нормально.
— Какое отличие между гостевым матчем с Венгрией и вчерашним?
— Болельщики, конечно же. Они нас гнали вперед. Фактор домашней игры сильно влияет.
— Предстоят две игры на выезде. Есть шанс взять шесть очков?
— Мы выиграли у Венгрии на выезде. Шанс есть всегда, конечно. Не будем сейчас загадывать, когда настанет время, будем говорить.
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