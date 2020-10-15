Роман Зобнин: «Всю игру с Венгрией владели преимуществом, результатом немного разочарованы»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин посетовал на реализацию в матче Лиги наций против Венгрии (0:0).

— Потеряли два очка. Всю игру владели преимуществом, создавали моменты, — сказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной. — Не удалось забить, поэтому немножко разочарованы.

Первый тайм нам трудно давался, первые 15-20 минут. Нужно было входить в игру. Во втором тайме игру убыстрили, стали больше моментов создавать. В плане физики все нормально.

— Какое отличие между гостевым матчем с Венгрией и вчерашним?

— Болельщики, конечно же. Они нас гнали вперед. Фактор домашней игры сильно влияет.

— Предстоят две игры на выезде. Есть шанс взять шесть очков?

— Мы выиграли у Венгрии на выезде. Шанс есть всегда, конечно. Не будем сейчас загадывать, когда настанет время, будем говорить.