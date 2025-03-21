Мартинес: «Это худший матч, который мы провели за последнее время»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Дании (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Думаю, что это худший матч, который мы провели за последнее время. На «Паркене» была фантастическая атмосфера. Дания была просто лучше нас во всех аспектах. Они выполнили свой игровой план, потому что мы им это позволили. Нам не хватало ритма и не удавалось контролировать мяч, так что нам нужно во многом прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Португалии. Начало матча — 22:45 по московскому времени.