21 марта, 03:23

Мартинес: «Это худший матч, который мы провели за последнее время»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роберто Мартинес.
Фото AFP

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Дании (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Думаю, что это худший матч, который мы провели за последнее время. На «Паркене» была фантастическая атмосфера. Дания была просто лучше нас во всех аспектах. Они выполнили свой игровой план, потому что мы им это позволили. Нам не хватало ритма и не удавалось контролировать мяч, так что нам нужно во многом прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Португалии. Начало матча — 22:45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
