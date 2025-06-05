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Роберто Мартинес: «Тактически Португалия была великолепна в матче с Германией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роберто Мартинес.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Надо порадоваться такой победе — мы впервые за долгие годы победили против Германии. Тактически мы были великолепны, и помогла наша самоотдача. Это была командная победа.

Есть много чего, что необходимо успешно выполнять, если хочешь на равных играть с Германией. Мы могли и побольше владеть мячом — пространство-то было, но искали мы его не самым лучшим образом. Главное, быть наравне. Нам необходима гибкость для использования индивидуальных возможностей игроков. Теперь у нас есть возможность восстановиться и все оценить. Хотим еще раз также проявить себя в футболках сборной», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

В финале Лиги наций сборная Португалии сыграет с победителем матча Франция — Испания. Игра состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 8 июня.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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