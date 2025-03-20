Мартинес: «Лига наций становится одним из самых сложных турниров»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед матчем Лиги наций против Дании отметил, что турнир становится одним из самых сложных.

«Я хорошо знаю сборную Дании, мы встречались с ней в последние годы. У датчан новый тренер, но концепции похожи на прежние. Легко понять, что они пытаются делать на поле, мне нравится их подход и стиль. Мы должны хорошо сбалансировать команду, сыграть интенсивно, на самом высоком уровне. Дело не столько в сопернике, сколько в том, что мы можем сделать.

Лига наций становится одним из самых сложных турниров. Речь не только о финальной стадии, но и о квалификации. Вы видите уровень команд, сейчас это матчи с лучшими сборными Европы», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Дании и Португалии состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.