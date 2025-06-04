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4 июня 2025, 04:19

Мартинес: «Нет ничего сложнее, чем играть против сборной Германии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед матчем Лиги наций против Германии отметил, что игра будет очень сложной.

«Нет ничего сложнее, чем играть против сборной Германии. Думаю, что тренер немцев проделывает отличную работу, предлагая четкие идеи, которые любой игрок выполняет просто идеально, и это большая сила. Вторая сложность заключается в том, что играем на их поле. С этим нам нужно справиться. Очень хорошо знаем сборную Германии. Это очень сложный вызов для нас. Уважаем соперника, но сделаем все, что в наших силах, чтобы сыграть так, как в ответном матче с Данией», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч Германия — Португалия пройдет в среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Стадион в&nbsp;Мюнхене.Германия — Португалия. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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