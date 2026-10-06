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Роберто Манчини после матча Италия — Турция: «Усталость чувствовалась повсюду»

Манчини после матча Италия — Турция: «Усталость чувствовалась повсюду»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над сборной Турции (3:1) в 4-м туре группового турнира Лиги наций.

«Хотя мы сделали много замен, усталость чувствовалась повсюду, и нам было немного тяжело. Но мы хорошо справились: забили, а затем забили снова сразу после того, как они сравняли счет. Даже в техническом и физическом плане — не только в интеллектуальном — Калафьори уже лидер. Вергаре нужно играть в таких матчах, чтобы поднять свою игру. Я уверен, что он значительно прибавит. Думбия продвинулся дальше, потому что уже играет в Лиге чемпионов. Мне понравилась игра обоих сегодня», — цитирует итальянского тренера сайт УЕФА.

Сборная Италии (7 очков после 4 игр) располагается на 2-м месте в таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций. В следующем матче турнира 12 ноября она сыграет со сборной Франции на своем поле.

Роберто Манчини.Италия с Манчини на втором месте, Мамардашвили спас Грузию, а победу Боснии принес экс-игрок «Оренбурга»

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Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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