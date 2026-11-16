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Роберто Манчини после матча Бельгия — Италия: «Физически у нас были проблемы, мы отдавали слишком много пространства»

Манчини после матча Бельгия — Италия: «Физически у нас были проблемы, мы отдавали слишком много пространства»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от сборной Бельгии (1:4) в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги наций.

«Такие вечера случаются, к сожалению. Подобное может происходить во время процесса перестройки, и из таких матчей нужно извлекать важные уроки. Учитывая, как мы дошли до этой стадии — проведя хорошую серию, — очевидно, что выход был возможен, но мы знали, что игра будет трудной. Мы разочарованы, но именно такие вечера в конечном итоге окажутся для нас полезными.

Бельгия сыграла хорошо; они были лучше нас, играли мощно и быстро. Мы начали хорошо, но затем пошли пропущенные голы. Физически у нас были проблемы, мы отдавали им слишком много пространства», — цитирует итальянского специалиста RAI.

Италия (10 очков после 6 встреч) финишировала на 3-м месте в таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций и не попала в плей-офф.

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку забивает гол в&nbsp;ворота сборной Италии. Бельгия не пустила Италию в четвертьфинал, Франция первая, а Белоруссия сыграет в стыках за повышение

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Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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