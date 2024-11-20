Андрих — о ничьей с Венгрией: «Ситуация раздражает — мы намеревались победить»

Полузащитник сборной Германии Роберт Андрих прокомментировал ничью с Венгрией (1:1) в матче Лиги наций.

«Ситуация раздражает — мы намеревались победить. Венгрия создала нам трудности и была агрессивна. Свой гол мы забили в нужный момент. Поздний ответный мяч немного испортил итог, но в целом 2024 годом мы можем быть довольны. Ждем развития успеха в марте», — цитирует пресс-служба УЕФА Андриха.

Сборная Германии финишировала на первом месте в группе и вышла в плей-офф. Венгрия заняла 3-ю строчку и сыграет в стыках за право остаться в Лиге А.