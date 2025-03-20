Калафьори: «Матчи Италия — Германия ни с чем не сравнить»

Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори перед матчем Лиги наций против Германии отметил, что итальянцы хотят выйти в полуфинал.

«Мы хотим выйти в полуфинал Лиги наций. Немцы всегда были уверенной командой, но мы постараемся спустить их с небес на землю. У каждого матча своя специфика, мы не витаем в облаках и постараемся показать свой лучший футбол. Матчи Италия — Германия ни с чем не сравнить.

Новый цикл мы начали молодой командой. Мы определенно могли сыграть удачнее на ЕВРО-2024, но потом смирились с поражением и начали с чистого листа. Победа над Францией в первом сентябрьском матче была решающей, с тех пор мы заметно прибавили. В этих матчах можно будет увидеть, на каком уровне мы сейчас», — цитирует пресс-служба УЕФА Калафьори.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии состоится в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.