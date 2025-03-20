Ретеги не сыграет с Германией в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сообщил, что нападающий Матео Ретеги покинул расположение команды из-за мышечного растяжения.

«Отправили его домой, потому что восстановиться он не успел бы. В данный момент никого на замену вызывать не буду, хочу посмотреть, как мы проведем первый матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии состоится в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.