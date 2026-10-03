Тухель о разгромной победе Англии над Хорватией: «Поздравляю команду. Это был высочайший уровень»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча против Хорватии (7:0) в 3-м туре Лиги наций.

«Возможно, после того как счет стал 3:0, были три минуты, когда мы допустили грубую ошибку и несколько раз слишком легко потеряли мяч, но в целом все 90 минут каждый провел на высоком уровне — с первой до последней минуты, от тех, кто вышел в стартовом составе, до тех, кто появился со скамейки. Это был высочайший уровень, и я поздравляю команду.

Это было очень впечатляюще для выездного матча. Мы создали огромное количество моментов. С самого начала играли очень свободно. Помню, посмотрел на часы и подумал: «Вау, отличные первые три минуты», потом посмотрел снова — и уже семь минут были отличными, и это просто не прекращалось.

Мы продолжали поддерживать высокий темп, играли через свободные зоны и были очень, очень эффективны в завершении. Мы сохраняли голод в контрпрессинге и обороне, поэтому правильно делали базовые вещи. Мне очень понравился настрой. Мы всегда играли скромно. Всегда правильно выполняли основополагающие вещи, и именно поэтому это было цельное выступление», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

С 6 очками Англия занимает второе место в 3-й группе Лиги A после трех матчей. Хорватия (3 очка) идет третьей.

В следующем матче Англия примет Чехию, а Хорватия — Испанию. Обе встречи пройдут во вторник, 6 октября.

Лига наций A. Группа 3.

03 октября, 19:00. Руевица (Риека)

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