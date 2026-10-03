Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций
Реакция Томаса Тухеля на победу Англии над Хорватией со счетом 7:0

Тухель о разгромной победе Англии над Хорватией: «Поздравляю команду. Это был высочайший уровень»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча против Хорватии (7:0) в 3-м туре Лиги наций.

«Возможно, после того как счет стал 3:0, были три минуты, когда мы допустили грубую ошибку и несколько раз слишком легко потеряли мяч, но в целом все 90 минут каждый провел на высоком уровне — с первой до последней минуты, от тех, кто вышел в стартовом составе, до тех, кто появился со скамейки. Это был высочайший уровень, и я поздравляю команду.

Это было очень впечатляюще для выездного матча. Мы создали огромное количество моментов. С самого начала играли очень свободно. Помню, посмотрел на часы и подумал: «Вау, отличные первые три минуты», потом посмотрел снова — и уже семь минут были отличными, и это просто не прекращалось.

Мы продолжали поддерживать высокий темп, играли через свободные зоны и были очень, очень эффективны в завершении. Мы сохраняли голод в контрпрессинге и обороне, поэтому правильно делали базовые вещи. Мне очень понравился настрой. Мы всегда играли скромно. Всегда правильно выполняли основополагающие вещи, и именно поэтому это было цельное выступление», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

С 6 очками Англия занимает второе место в 3-й группе Лиги A после трех матчей. Хорватия (3 очка) идет третьей.

В следующем матче Англия примет Чехию, а Хорватия — Испанию. Обе встречи пройдут во вторник, 6 октября.

Лига наций A. Группа 3.
03 октября, 19:00. Руевица (Риека)
Хорватия
0:7
Англия

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Томас Тухель
Читайте также
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
Популярное видео
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хорватия потерпела от Англии самое крупное поражение в своей истории, пропустив 7 мячей
Новости
RSS RSS
Все новости