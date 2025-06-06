Шерки: «Судя по статистике, это был один из лучших матчей сборной Франции»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки прокомментировал поражение от Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций.

«Матч получился сложным, и нельзя сказать, что Франция точно не заслуживали большего. Испания был лучше нас только в том, что забивал голы, когда ей это было необходимо. Судя по статистике, это был один из лучших матчей сборной Франции. Сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы выжимать больше пользы из своих сильных сторон», — цитирует пресс-служба УЕФА Шерки.

Также Шерки оценил свой дебют за сборную Франции. В этой игре он забил гол и сделал голевую передачу.

«Понимал, что у меня будет пространство для обострения игры или для хороших передач. Но кого в случае поражения интересуют мои личные достижения?» — добавил Шерки.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 21.45 по московскому времени.