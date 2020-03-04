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Райан Гиггз: «В группе Уэльса будет много борьбы»

04:20

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз после жеребьевки Лиги наций отметил, что его команду ждет много борьбы. Валлийцы попали в одну группу с Финляндией, Ирландией и Болгарией.

— В нашей группе будет много борьбы, — цитирует пресс-служба УЕФА Гиггза. — Сборную Ирландии мы, разумеется, отлично знаем. Кажется, она попадается нам чуть ли не в каждом возможном турнире. Отдельно стоит отметить и Финляндию, которая впервые прошла в финальный турнир. То есть команда сейчас точно на ходу. А за Болгарию говорит ее богатая история, страна и сейчас воспитывает хороших футболистов.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/draws/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка




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