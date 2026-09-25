Хейлунн: «Большую часть матча Дания хорошо боролась, но в решающих эпизодах нам чего-то не хватало»

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунн прокомментировал поражение от Норвегии (2:3) в матче Лиги наций.

«Я разочарован. Возможно, сегодня нам просто противостояла команда, которая была сильнее нас. Нам есть над чем работать. Большую часть матча мы хорошо боролись, но в решающих эпизодах нам чего-то немного не хватало», — приводит официциальный сайт УЕФА слова Хейлунна.

27 сентября Норвегия сыграет с Португалией в Осло, а Дания в Копенгагене проведет матч с Уэльсом.