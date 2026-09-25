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Хейлунн: «Большую часть матча Дания хорошо боролась, но в решающих эпизодах нам чего-то не хватало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Расмус Хейлунн.
Фото AFP

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунн прокомментировал поражение от Норвегии (2:3) в матче Лиги наций.

«Я разочарован. Возможно, сегодня нам просто противостояла команда, которая была сильнее нас. Нам есть над чем работать. Большую часть матча мы хорошо боролись, но в решающих эпизодах нам чего-то немного не хватало», — приводит официциальный сайт УЕФА слова Хейлунна.

27 сентября Норвегия сыграет с Португалией в Осло, а Дания в Копенгагене проведет матч с Уэльсом.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Расмус Хейлунн
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Сборная Дании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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