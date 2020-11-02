Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что новый лимит на легионеров в РПЛ влияет на время, которое получают на поле игроки национальной команды.

— Не знаю, влияет ли это или нет. Но мы перед тем сбором говорили, что всем надо смотреть на ситуацию по-другому. Иногда футболисты сборной не постоянно играют в основе. Раньше играл постоянно — сейчас можно ротировать состав. Наша задача — оценивать. Мы чувствуем разницу. Раньше было пять россиян на поле — сейчас чуть меньше иногда бывает. Хотелось бы, конечно, чтобы часто играли. Но надо спокойно относиться к этой реальности. (Наталья Юрина)