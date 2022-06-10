Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 01:07

Рангник поделился ожиданиями от матча с Францией в Лиге наций

Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча со сборной Франции в Лиге наций.

«Этот матч даст нам возможность закрепить тот прогресс, которого мы достигли в предыдущих двух поединках, а затем сделать новый шаг вперед. И, конечно, надо забивать голы. Необходимо избежать тех ошибок, которые мы сделали в обороне в матче с Данией, а также создать как можно больше голевых моментов», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Матч Австрия — Франция состоится 10 июня в 21:45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-155751c42b38-b8b7305e687e-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Ральф Рангник
1
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луис Энрике — о победе над Швейцарией: «Результат оправдывает все»

Португалия — Чехия: видеообзор матча Лиги наций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости