Рангник поделился ожиданиями от матча с Францией в Лиге наций

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча со сборной Франции в Лиге наций.

«Этот матч даст нам возможность закрепить тот прогресс, которого мы достигли в предыдущих двух поединках, а затем сделать новый шаг вперед. И, конечно, надо забивать голы. Необходимо избежать тех ошибок, которые мы сделали в обороне в матче с Данией, а также создать как можно больше голевых моментов», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Матч Австрия — Франция состоится 10 июня в 21:45 по московскому времени.