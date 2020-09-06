Рамос сделал дубль в игре с Украиной и вышел на 8-е место в списке бомбардиров сборной Испании

Капитан сборной Испании Серхио Рамос сделал дубль в матче Лиги наций против Украины. На счету 34-летнего футболиста стало 23 мяча за национальную команду. По этому показателю Рамос вышел на восьмое место в истории сборной, которое делит с Альфредо ди Стефано.

Среди защитников больше него забивал только Фернандо Йерро (29 голов, пятый результат в истории). Рекорд же принадлежит Давиду Вилье — 59 точных ударов.