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Рамос сделал дубль в игре с Украиной и вышел на 8-е место в списке бомбардиров сборной Испании

22:27
Серхио Рамос. Фото B/R
Серхио Рамос. Фото B/R
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Капитан сборной Испании Серхио Рамос сделал дубль в матче Лиги наций против Украины. На счету 34-летнего футболиста стало 23 мяча за национальную команду. По этому показателю Рамос вышел на восьмое место в истории сборной, которое делит с Альфредо ди Стефано.

Среди защитников больше него забивал только Фернандо Йерро (29 голов, пятый результат в истории). Рекорд же принадлежит Давиду Вилье — 59 точных ударов.

Испания — Украина

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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