Рамос побьет рекорд по количеству матчей за сборную для европейцев

Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав сборной Испании на матч против Швейцарии. Для него эта игра станет 177 за национальную команду.

Таким образом, Рамос установит новый рекорд по количеству игр за сборную для европейских игроков.

?? ???ESTE ES EL ONCE DE ESPA?A!!!



? Estos son jugadores seleccionados por @LUISENRIQUE21 para ser titulares en este DECISIVO partido de la @SeFutbol ante Suiza.#SomosEspa?a#SomosFederaci?n pic.twitter.com/Oy4KgA6T43 — Selecci?n Espa?ola de F?tbol (@SeFutbol) November 14, 2020

Кроме того, Рамосу осталось совсем до мирового рекорда. 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.