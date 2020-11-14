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Рамос побьет рекорд по количеству матчей за сборную для европейцев

22:01
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Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав сборной Испании на матч против Швейцарии. Для него эта игра станет 177 за национальную команду.

Таким образом, Рамос установит новый рекорд по количеству игр за сборную для европейских игроков.

Кроме того, Рамосу осталось совсем до мирового рекорда. 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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