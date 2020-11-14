Рамос побьет рекорд по количеству матчей за сборную для европейцев
Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав сборной Испании на матч против Швейцарии. Для него эта игра станет 177 за национальную команду.
Таким образом, Рамос установит новый рекорд по количеству игр за сборную для европейских игроков.
Кроме того, Рамосу осталось совсем до мирового рекорда. 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.