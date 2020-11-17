Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что готов опять пробить пенальти даже после двух промахов в матче 5-го тура Лиги наций против Швейцарии (1:1).

«Что буду делать, если Испании опять придется бить пенальти? Его исполню я. Бил и буду бить. Я перестану быть самим собой, если переломлю себя в такой ситуации», — цитирует Рамоса Goal.com.

В матче 6-го тура Лиги наций Испания встретится с Германией, чтобы определить, кто выйдет в плей-офф турнира.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.