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Рамос — о двух нереализованных пенальти в Лиге наций: «Бил и буду бить дальше»

16:25
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Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что готов опять пробить пенальти даже после двух промахов в матче 5-го тура Лиги наций против Швейцарии (1:1).

«Что буду делать, если Испании опять придется бить пенальти? Его исполню я. Бил и буду бить. Я перестану быть самим собой, если переломлю себя в такой ситуации», — цитирует Рамоса Goal.com.

В матче 6-го тура Лиги наций Испания встретится с Германией, чтобы определить, кто выйдет в плей-офф турнира.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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