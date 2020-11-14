Рамос — лучший в Европе, Роналду — в топ-10 мира
Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч 5-го тура Лиги наций против Швейцарии. Для 34-летнего защитника сборной Испании этот матч стал 177-м за национальную команду. Таким образом, Рамос превзошел достижение голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона (176) и стал лучшим европейцем по этому показателю. Рекорд по количеству международных матчей принадлежит бывшему полузащитнику сборной Египта Ахмеду Хасану, в активе которого 184 игры.
Также стоит отметить и Криштиану Роналду, который вошел в десятку лучших игроков по количеству игр за сборную. Матч против Франции стал для 35-летнего португальца 169-м в футболке национальной команды. (Денис Аль-Юсифи)
Игроки с наибольшим количеством игр за сборные
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Игры
|
п. Ахмед Хасан
|
Египет
|
1995-2012
|
184
|
п. Ахмад Мубурак
|
Оман
|
2003-3019
|
179
|
в. Мухаммад Аль-Даайя
|
Саудовская Аравия
|
1993-2006
|
178
|
н. Бадир Аль-Мутава
|
Кувейт
|
2003-2019
|
178
|
з. Клаудио Суарес
|
Мексика
|
1992-2006
|
177
|
з. Серхио Рамос
|
Испания
|
2005-н.в.
|
177
|
в. Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
1997-2018
|
176
|
н. Хусам Хасан
|
Египет
|
1985-2006
|
176
|
в. Амир Шафи
|
Иордания
|
2002-н.в.
|
174
|
н. Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
169
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