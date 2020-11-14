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Рамос — лучший в Европе, Роналду — в топ-10 мира

14 ноября 2020, 23:19
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
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Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч 5-го тура Лиги наций против Швейцарии. Для 34-летнего защитника сборной Испании этот матч стал 177-м за национальную команду. Таким образом, Рамос превзошел достижение голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона (176) и стал лучшим европейцем по этому показателю. Рекорд по количеству международных матчей принадлежит бывшему полузащитнику сборной Египта Ахмеду Хасану, в активе которого 184 игры.

Также стоит отметить и Криштиану Роналду, который вошел в десятку лучших игроков по количеству игр за сборную. Матч против Франции стал для 35-летнего португальца 169-м в футболке национальной команды. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки с наибольшим количеством игр за сборные

Игрок

Страна

Годы

Игры

п. Ахмед Хасан

Египет

1995-2012

184

п. Ахмад Мубурак

Оман

2003-3019

179

в. Мухаммад Аль-Даайя

Саудовская Аравия

1993-2006

178

н. Бадир Аль-Мутава

Кувейт

2003-2019

178

з. Клаудио Суарес

Мексика

1992-2006

177

з. Серхио Рамос

Испания

2005-н.в.

177

в. Джанлуиджи Буффон

Италия

1997-2018

176

н. Хусам Хасан

Египет

1985-2006

176

в. Амир Шафи

Иордания

2002-н.в.

174

н. Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

169

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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