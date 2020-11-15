Рамос дважды не реализовал пенальти в матче со Швейцарией
Защитник сборной Испании Серхио Рамос два раза не реализовал пенальти в матче Лиги наций с командой Швейцарии (1:1).
РАМОС. НЕ ЗАБИЛ. ПЕНАЛЬТИ. Это не ложная тревога ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2020
Серхио забивал с точки 25 попыток подряд, но не сегодня. И это в рекордной игре ?https://t.co/qU8OxdONWw pic.twitter.com/hcXzUvpNKw
Футболист исполнял 11-метровые на 57-й и 80-й минутах. Оба раза его удары отразил голкипер швейцарцев Ян Зоммер.
— Серега, ты чего? ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2020
Второй незабитый пенальти Рамоса. Скорее смотри, если до сих пор не веришь в произошедшее ? pic.twitter.com/r2UPWuMaxT
У хозяев забил Ремо Фройлер, у гостей — Родриго Морено. Испания с восемью очками идет второй в четвертой группе. У Швейцарии три очка и последнее место.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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