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Рамос дважды не реализовал пенальти в матче со Швейцарией

01:23
Серхио Рамос. Фото Bleacher Report.
Серхио Рамос. Фото Bleacher Report.
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Защитник сборной Испании Серхио Рамос два раза не реализовал пенальти в матче Лиги наций с командой Швейцарии (1:1).

Футболист исполнял 11-метровые на 57-й и 80-й минутах. Оба раза его удары отразил голкипер швейцарцев Ян Зоммер.

У хозяев забил Ремо Фройлер, у гостей — Родриго Морено. Испания с восемью очками идет второй в четвертой группе. У Швейцарии три очка и последнее место.

Швейцария — Испания

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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